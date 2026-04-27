La danza contemporanea protagonista al teatro Petrella | al via la rassegna Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi

Undicesima edizione e dieci anni tondi di storia. Con la bella stagione torna al Teatro Petrella di Longiano il programma di danza contemporanea legato al progetto “Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi” che in dieci anni di storia ha ospitato in residenza creativa artisti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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