Rapine in tutta la provincia | i due stranieri restano in carcere

Da salernotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani albanesi di 22 anni sono stati arrestati e rimangono in carcere con l’accusa di aver partecipato a più di venti rapine e furti nella provincia di Salerno. Le indagini hanno ricostruito una serie di colpi ai distributori di benzina e ad attività commerciali, oltre a furti di veicoli. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per individuare eventuali complici e approfondire i dettagli delle operazioni.

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Rapine ai distributori di benzina nella provincia di Salerno, restano in carcere i due 22enni albanesi indagati per aver commesso - insieme a almeno altre due persone - oltre venti colpi a distributori di carburante e attività commerciali, oltre che furti d'auto. Il Gip di Nocera Inferiore ha.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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