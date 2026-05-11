Rapine in tutta la provincia | i due stranieri restano in carcere

Due giovani albanesi di 22 anni sono stati arrestati e rimangono in carcere con l’accusa di aver partecipato a più di venti rapine e furti nella provincia di Salerno. Le indagini hanno ricostruito una serie di colpi ai distributori di benzina e ad attività commerciali, oltre a furti di veicoli. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per individuare eventuali complici e approfondire i dettagli delle operazioni.

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