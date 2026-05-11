Rapine in tutta la provincia | i due stranieri restano in carcere
Due giovani albanesi di 22 anni sono stati arrestati e rimangono in carcere con l’accusa di aver partecipato a più di venti rapine e furti nella provincia di Salerno. Le indagini hanno ricostruito una serie di colpi ai distributori di benzina e ad attività commerciali, oltre a furti di veicoli. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per individuare eventuali complici e approfondire i dettagli delle operazioni.
Rapine ai distributori di benzina nella provincia di Salerno, restano in carcere i due 22enni albanesi indagati per aver commesso - insieme a almeno altre due persone - oltre venti colpi a distributori di carburante e attività commerciali, oltre che furti d'auto. Il Gip di Nocera Inferiore ha.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Argomenti più discussi: Rapine in tutta la provincia, i due stranieri restano in carcere; Assalto nella notte a Dergano: circondano e rapinano un 29enne. Arrestati quattro giovani; Decine di furti e rapine in tutta la provincia di Salerno, fermate due persone; È aggravato l’omicidio successivo alla rapina e va punito con l’ergastolo.