Decine di furti e rapine in tutta la provincia di Salerno fermate due persone

Nella provincia di Salerno la Polizia ha fermato due persone ritenute responsabili di numerosi reati. Secondo le accuse, avrebbero compiuto almeno 25 rapine, cinque furti di auto e 20 episodi di ricettazione. Le autorità hanno condotto le indagini che hanno portato all’arresto, coinvolgendo decine di episodi criminali che si sono verificati nel territorio. I dettagli delle operazioni sono ancora in fase di verifica.

Sarebbero i responsabili di almeno 25 rapine, 5 furti di auto e 20 episodi di ricettazione: due le persone fermate dalla Polizia di Salerno.🔗 Leggi su Fanpage.it Rapina in un tabacchi di Salerno, arrestati due stranieri Notizie correlate Cassino blindata: controlli straordinari della Polizia, decine di veicoli e persone fermateLa Polizia di Stato nella mattinata di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, ha eseguito un servizio straordinario di... Leggi anche: Allarme furti e rapine a Salerno, il M5S: "La città merita sicurezza, non propaganda" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La banda delle ambulanze: furti e danni, due denunce; Aversa, furto in boutique di Via Roma: rubate decine di borse di lusso; Furto da Funny Yummy a Bari, il video finisce sui social: Sappiamo chi siete, riportate la refurtiva; Cyberspionaggio, nuove accuse degli Usa alla Cina: Maxi furto di proprietà intellettuale nei laboratori di AI. Decine di furti e rapine in tutta la provincia di Salerno, fermate due personeDue persone sono state fermate dalla Polizia di Stato di Salerno perché fortemente sospettate di essere responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine, quasi ... fanpage.it Maxi furto in azienda del Cremonese, bottino di decine di migliaia di euroMaxi furto nella notte nell'azienda Manifattura, impresa tessile di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, che produce e confeziona per grandi marchi come Max Mara. (ANSA) ... ansa.it L’ultima impresa di Alex Zanardi è di queste ore: dalla notizia della morte, decine di mail continuano a arrivare alla sua associazione, Obiettivo 3, persone con disabilità che chiedono aiuto per ripartire attraverso lo sport. Proprio come aveva fatto lui. - facebook.com facebook Hantavirus, è corsa globale per contenerlo. Si cercano decine di contagiati. Le falle nei controlli sanitari x.com