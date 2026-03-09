Roma Parrucci | chiesto a prefetto piu’ controlli al Righi

Il delegato alla Scuola della Città metropolitana di Roma ha chiesto al prefetto di aumentare i controlli presso il liceo scientifico Augusto Righi, a seguito di un atto vandalico verificatosi recentemente nella succursale dell’istituto. La richiesta mira a rafforzare la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti simili nella zona.

Il delegato alla Scuola della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, ha preso una posizione decisa dopo il recente atto vandalico avvenuto presso la succursale del liceo scientifico Augusto Righi. In seguito a questo increscioso episodio, Parrucci ha deciso di scrivere una lettera al prefetto Lamberto Giannini, richiedendo un rafforzamento dei controlli durante le ore notturne, al fine di garantire maggiore sicurezza agli istituti scolastici della zona. Richiesta di Maggiori Controlli Notturni. Interpellato da Agenzia Nova, Parrucci ha dichiarato: “Si stanno facendo valutazioni su come si possano essere introdotte le persone che hanno danneggiato la scuola. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

