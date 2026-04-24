Statale dei trulli residenti e villeggianti terrorizzati | sindaco chiede più controlli

FASANO - Fermare la "roulette russa" del pericolo sui tornanti della strada statale 172 e tra le strade della Selva di Fasano. È questo l'obiettivo della lettera ufficiale inviata dal sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, al prefetto di Brindisi, Guido Aprea, per denunciare la grave situazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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