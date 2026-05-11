Ranieri non ha dubbi | Contento per De Rossi un ragazzo di valore con ottime idee Nazionale? Non è possibile stare così lontano dai grandi eventi

Claudio Ranieri, ex allenatore e consulente della Roma, ha commentato la situazione di un calciatore della nazionale, evidenziando la sua soddisfazione per le qualità del giocatore e le sue idee. Ha anche espresso il suo pensiero sulla partecipazione della nazionale ai grandi eventi, ritenendo che sia difficile restare lontani da tali competizioni. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante la terza edizione del premio dedicato a un noto giornalista sportivo.

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