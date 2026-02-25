Sanremo Tommaso Paradiso | Mio padre ha scelto di stare lontano da me La tv? Non è il mio nasco dai concerti

Il cantautore - in gara al Festival con il brano 'i romantici' - si racconta: da Eurovision alle dichiarazioni (personali) sui genitori C'è anche Tommaso Paradiso tra i big in gara al Festival di Sanremo. Il cantautore romano - che ha portato sul palco dell'Ariston il brano ‘i Romantici’ - ha incontrato la stampa e si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni. Nel brano sanremese, Paradiso canta: “Io non farò come ha fatto mio padre. Gelido”. Al riguardo ha detto: “Ho una madre che mi ha veramente curato tutto, nei dettagli. molto severa ma mi ha anche dato tanto amore. Mio padre? Un papà che non ho avuto, che ha scelto di stare lontano da me”, le sue parole. Sul brano di Sanremo - scritto insieme a Petrella e Simonetta - ha detto: “Veramente è stata scritta di getto e poi l'abbiamo messa in musica”. “Eurovision? Non ci andrei. Non mi interessa, non mi interessa proprio. 🔗 Leggi su Today.it

Chi è la mamma di Tommaso Paradiso, Nazaria: “Mi ha cresciuto da sola e diceva che soffrivo molto quando mio padre andava continuamente via di casa”Nazaria, madre di Tommaso Paradiso, ha cresciuto il figlio da sola e ricorda quanto soffrisse quando il padre di Tommaso lasciava spesso la casa.

