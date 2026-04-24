Ranieri De Rossi Totti | così i Friedkin hanno messo alla porta la storia della Roma

La società dei Friedkin ha annunciato l'addio di Ranieri alla guida della squadra, seguendo un percorso simile a quello di giocatori simbolo come Totti e De Rossi, che nel corso degli anni avevano lasciato il club. In pochi mesi, sono cambiati allenatori e giocatori storici, segnando un passaggio nella gestione e nella composizione della rosa della squadra. La decisione ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, riflettendo un momento di svolta per il club.

Ranieri si separa dalla Roma, lo stesso destino di Totti e De Rossi: così la società dei Friedkin ha messo alla porta la storia del club giallorosso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Totti alla Roma? Il ritorno è possibile. "I Friedkin ci stanno pensando": garantisce RanieriDal giorno dell’addio, in quella conferenza stampa al Coni del 17 giugno del 2019, sono passati quasi sette anni.

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Temi più discussi: Ranieri, De Rossi, Totti: troppo romanisti per Trigoria; Ranieri dopo Totti e De Rossi: abdica l’ultimo re di Roma, la battaglia persa con Gasp e il futuro in Nazionale; Totti: Gasperini e Ranieri devono avere rispetto per la Roma, non è giusto esporre problemi in questo momento; La commozione di Ranieri e un addio che stavolta sarà definitivo: così non sarà più al servizio della sua Roma.

Ranieri dopo Totti e De Rossi: abdica l’ultimo re di Roma, la battaglia persa con Gasp e il futuro in NazionaleRanieri lascia la Roma dopo lo scontro con Gasperini: addio dell’ultimo re di Roma. Totti e De Rossi gli altri precedenti eclatanti, ora ipotesi Nazionale. sport.virgilio.it

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Ranieri: «L'addio alla Roma Decisione unilaterale della società. Ringrazio i Friedkin ma devo fare chiarezza» facebook

"L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Claudio Ranieri precisa in una dichiarazione all'ANSA le modalità del suo addio alla Roma - preso atto del comunicato diffuso dal club - "per dovere di tra x.com