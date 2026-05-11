Rangers Qualiano buona la prima ai playoff | 3-1 al Brusciano e semifinale conquistata

I Rangers Qualiano hanno ottenuto una vittoria per 3-1 contro il Brusciano, qualificandosi così per le semifinali dei playoff. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso e appassionato, con i ragazzi di De Michele che hanno iniziato il confronto in modo positivo. Con questo risultato, la squadra avanza nel torneo e si prepara per affrontare il Casoria nella prossima fase.

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I ragazzi di De Michele superano il Brusciano 3-1 e volano in semifinale playoff contro il Casoria. Davanti a uno stadio strapieno e carico di entusiasmo, i Rangers Qualiano iniziano nel migliore dei modi il loro cammino playoff nella gara di ieri. Gli uomini di De Michele regolano il Brusciano con un netto 3-1, grazie soprattutto a una prima mezz’ora di fuoco che ha indirizzato subito la partita. Una vittoria importante, che conferma il grande momento della squadra e li avvicina sempre di più al sogno finale. Buona la prima ai playoff per i Rangers Qualiano, che ora vedono più vicino l’obiettivo. Il successo porta i Rangers in semifinale, dove ad attenderli ci sarà il Casoria, vincitore contro il Mondragone al primo turno dopo l’1-1 dei tempi supplementari, sfruttando il miglior piazzamento in campionato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Rangers Qualiano, buona la prima ai playoff: 3-1 al Brusciano e semifinale conquistata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rangers Qualiano, vittoria sul Brusciano e secondo posto: ora i playoff per l’EccellenzaRangers Qualiano chiudono secondi con 63 punti e volano ai playoff dopo la vittoria sul Brusciano I Rangers Qualiano chiudono la regular season nel... Playoff Rangers Qualiano al via: sfida decisiva il 10 maggioLa squadra si prepara con intensità per l’esordio nei playoff: fiducia, esperienza e il sostegno dei tifosi saranno determinanti per affrontare le... Argomenti più discussi: Tabellino partita Rangers Qualiano 1998 vs Micri Calcio; Promozione /A, finale playoff tra Rangers Qualiano e Casoria; Tabellino partita Rangers Qualiano 1998 vs Città Di Brusciano; IMG_20260511_000242.