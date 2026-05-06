Playoff Rangers Qualiano al via | sfida decisiva il 10 maggio

I playoff della squadra di Qualiano sono iniziati, con la prima partita prevista per il 10 maggio. La squadra si sta allenando con impegno, contando sull’esperienza dei giocatori e sul supporto dei tifosi per affrontare le prossime sfide. La partita rappresenta un passaggio importante nel percorso della stagione e si avvicina con grande attesa.

La squadra si prepara con intensità per l’esordio nei playoff: fiducia, esperienza e il sostegno dei tifosi saranno determinanti per affrontare le sfide più difficili della stagione.. QUALIANO – Cresce l’attesa per l’inizio dei playoff che vedranno protagonisti i Rangers Qualiano, pronti a scendere in campo domenica 10 maggio alle ore 16:30 per una sfida che può segnare una svolta nella stagione. Dopo un campionato fatto di alti e bassi, tra vittorie importanti e sconfitte difficili da digerire, la squadra non ha mai perso determinazione e spirito di gruppo. In questi giorni, i calciatori stanno lavorando con grande intensità, consapevoli dell’importanza dell’appuntamento.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Playoff Rangers Qualiano al via: sfida decisiva il 10 maggio Notizie correlate Rangers Qualiano, vittoria sul Brusciano e secondo posto: ora i playoff per l’EccellenzaRangers Qualiano chiudono secondi con 63 punti e volano ai playoff dopo la vittoria sul Brusciano I Rangers Qualiano chiudono la regular season nel... Trento sfida il tabù di Tortona: sfida decisiva per i playoffLa Dolomiti Energia Trentino si prepara a una trasferta di altissimo profilo domenica 13 aprile alle ore 18, quando affronterà la Bertram Derthona... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Esclusiva TC, Mister D'Aniello: Gricignano promosso con merito, ma il Qualiano resta più forte. Nei play-off può succedere di tutto; Promozione A 2025/2026: la Top 11 della stagione scelta dalla redazione di Tuttocampo; Rangers Qualiano, vittoria sul Brusciano e secondo posto: ora i playoff per l’Eccellenza - Punto!; Rangers Qualiano vittoria sul Brusciano e secondo posto | ora i playoff per l’Eccellenza. Prima Categoria › PlayOff › Semifinale Play Offè la vigilia della semifinale playoff intergirone tra Rangers Qualiano-San Giorgio. Gli uomini di casa si sono meritati di giocare questa partita avanti al loro pubblico grazie ad un grande numero di ... iamcalcio.it Il Casoria cede ai Rangers Qualiano: Liccardi decide la sfida al Liguori.Nella ripresa il copione non cambia, Casoria e Qualiano duellano in campo alla ricerca del varco giusto. Entrambe le squadre scendono in campo con un piglio diverso, entrambe a caccia del gol per ... tuttocalciocampano.it Rangers Qualiano ai playoff! Si chiude con una grande vittoria contro il Brusciano una stagione intensa e combattuta. 63 punti in 30 partite Secondo posto in classifica Ora testa ai playoff per inseguire l’Eccellenza Un gruppo unito, una stagione da prota - facebook.com facebook