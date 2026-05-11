Rangers Qualiano 3-1 al Brusciano | semifinale playoff col Casoria

I Rangers Qualiano hanno vinto per 3-1 contro il Brusciano, conquistando così l'accesso alle semifinali playoff contro il Casoria. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso e appassionato allo stadio. I ragazzi di De Michele sono partiti forte e hanno messo a segno i primi gol, portandosi avanti nel punteggio e mantenendo il vantaggio fino alla fine dell'incontro.

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I ragazzi di De Michele superano il Brusciano 3-1 e volano in semifinale playoff contro il Casoria. Davanti a uno stadio strapieno e carico di entusiasmo, i Rangers Qualiano iniziano nel migliore dei modi il loro cammino playoff nella gara di ieri. Gli uomini di De Michele regolano il Brusciano con un netto 3-1, grazie soprattutto a una prima mezz’ora di fuoco che ha indirizzato subito la partita. Una vittoria importante, che conferma il grande momento della squadra e li avvicina sempre di più al sogno finale. Buona la prima ai playoff per i Rangers Qualiano, che ora vedono più vicino l’obiettivo. Il successo porta i Rangers in semifinale, dove ad attenderli ci sarà il Casoria, vincitore contro il Mondragone al primo turno dopo l’1-1 dei tempi supplementari, sfruttando il miglior piazzamento in campionato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Rangers Qualiano 3-1 al Brusciano: semifinale playoff col Casoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Semifinale Play off Rangers Qualiano vs Città di Brusciano 3-1 Notizie correlate Rangers Qualiano, buona la prima ai playoff: 3-1 al Brusciano e semifinale conquistataI ragazzi di De Michele superano il Brusciano 3-1 e volano in semifinale playoff contro il Casoria Davanti a uno stadio strapieno e carico di... Rangers Qualiano, vittoria sul Brusciano e secondo posto: ora i playoff per l’EccellenzaRangers Qualiano chiudono secondi con 63 punti e volano ai playoff dopo la vittoria sul Brusciano I Rangers Qualiano chiudono la regular season nel... Argomenti più discussi: Tabellino partita Rangers Qualiano 1998 vs Micri Calcio; Promozione /A, finale playoff tra Rangers Qualiano e Casoria; Tabellino partita Rangers Qualiano 1998 vs Città Di Brusciano; Esclusiva TC, Mister D'Aniello: Gricignano promosso con merito, ma il Qualiano resta più forte. Nei play-off può succedere di tutto.