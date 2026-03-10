Tra la notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, il cimitero comunale di San Giovanni Valdarno è stato teatro di un episodio di vandalismo. Decine di tombe sono state devastate e alcune recinzioni sono state danneggiate, mentre pezzi di rame sono stati rubati. Nessuno è stato segnalato come ferito o coinvolto direttamente, ma l’area è stata lasciata in condizioni di grave degrado.

Una notte buia tra sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 ha il camposanto comunale di San Giovanni Valdarno diventare teatro di un atto di vandalismo che ha colpito decine e decine di tombe. I ladri hanno trafugato oggetti metallici, come fioriere e vasi in rame, lasciando dietro di sé una scia di distruzione che va oltre il semplice danno economico. L’episodio non è isolato: già a novembre 2025 lo stesso territorio era stato colpito da un furto simile nel cimitero di Montecarlo, dove grondaie e materiale in rame per un valore di circa 15mila euro sono stati portati via. L’Amministrazione comunale ha immediatamente sporto denuncia contro ignoti, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questa profanazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cimitero profanato: rame rubato, decine di tombe devastate

