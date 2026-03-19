Scappano in auto con 180 kg di rame rubato nella scuola elementare e nel nido | 2 denunciati in fuga i complici

Due uomini di 41 e 25 anni sono stati denunciati alla Procura di Mantova per ricettazione dopo essere stati trovati a bordo di un’auto con 180 kg di rame rubato da una scuola elementare e un nido a Bozzolo. I due sono stati fermati mentre tentavano di scappare, mentre altri complici sono riusciti a fuggire. L’episodio si è verificato nelle ultime ore.

Un 41enne e un 25enne sono stati denunciati per ricettazione alla Procura di Mantova. I due si trovavano a bordo di un'auto che trasportava 180 kg di rame appena rubato da una scuola elementare e un nido di Bozzolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Bozzolo: scoperte con 180 chili di rame rubato in auto, denunciate due persone Inseguimento mozzafiato: 45enne arrestato con 80 kg di rame rubatoUn uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia a Gela dopo un inseguimento in auto seguito al tentativo di bruciare cavi di rame in aperta... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scappano in auto con 180 kg di rame... Discussioni sull' argomento Mondragone, rubano due auto alla stazione e scappano: inseguimento dei Carabinieri termina con incidente, un ferito e un arresto; Dalla Capitanata alle Marche con il kit dei ladri d'auto: fermati e beccati prima di colpire - FoggiaToday; Entrano in un esercizio commerciale, rubano denaro in contanti e scappano in auto: inseguiti e fermati dai carabinieri, due uomini denunciati; Non si fermano all’alt e scappano contromano sulla Paullese, scatta l’inseguimento. #lariachetira Mieli critica UNIFIL: “Peacekeeping Scappano quando la situazione si complica” x.com #lariachetira Mieli critica UNIFIL: “Peacekeeping Scappano quando la situazione si complica” - facebook.com facebook