Rally Valle d’Aosta 1976 | il trionfo della Fiat 124 Abarth di Mondino

Nel Rally Valle d’Aosta del 1976, una Fiat 124 Abarth si è imposta sulla Lancia Stratos, vincendo la gara. La competizione ha visto anche i piloti che hanno conquistato la Coppa Baselià alla guida di un’Opel Ascona. La prova ha attirato numerosi appassionati e ha rappresentato un momento importante per il rally italiano di quegli anni.

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? Punti chiave Come ha fatto una Fiat 124 a battere la Lancia Stratos?. Chi sono i piloti che hanno vinto la Coppa Baselià con l'Ascona?. Quali guasti meccanici hanno rovinato le speranze di Remo Celesia?. Perché questa vittoria segna la fine definitiva dell'era Fiat 124 Abarth?.? In Breve Vudafieri e Bonaga su Lancia Stratos finiscono secondi al Rally Valle d'Aosta.. Corino e Rigo occupano il terzo posto con la Fiat 124 Abarth.. Alberto Zoso vince la Coppa Baselià a bordo della sua Opel Ascona.. Celesia chiude quarto assoluto prima di rinunciare per un guasto alla frizione.. Nel 1976, la notte della Valle d’Aosta ha Gianni Mondino e Tesio conquistare il primo posto al Rally della Valle d’Aosta, superando un podio di altissimo livello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally Valle d’Aosta 1976: il trionfo della Fiat 124 Abarth di Mondino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rally della Valle d’Aosta: record di iscritti per il 47° appuntamento? Cosa sapere Il 47° Rally della Valle d’Aosta prevede oltre 100 iscritti per il 9-10 maggio. Rally Valle d’Aosta: sfida tra Chentre e Carmellino all’Arco di Augusto? Cosa scoprirai Chi riuscirà a fermare Elvis Chentre nella corsa al sesto titolo? Come influenzerà la guida notturna sulla prova Doues-Allein? Quali... Argomenti più discussi: Motori: 147 iscritti al 47° Rally Valle d’Aosta, 44 equipaggi tutti valdostani; La chiusura delle strade per il 47° Rally Valle d’Aosta; Rally Valle d’Aosta 2026; Rally Valle d’Aosta, weekend di motori: tutte le chiusure e le modifiche alla viabilità. Sono Ivan Carmellino e Max Minazzi, su Skoda Fabia, i vincitori della 47ª edizione del Rally Valle d’Aosta... x.com #SdR26 - reddit.com reddit La 47a edizione del Rally Valle d'Aosta ai piemontesi Carmellino-MinazziSono Ivan Carmellino e Max Minazzi, su Skoda Fabia, i vincitori della 47ª edizione del Rally Valle d'Aosta, secondo appuntamento della Coppa Rally di Zona 1. (ANSA) ... ansa.it