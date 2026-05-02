Rally Valle d’Aosta | sfida tra Chentre e Carmellino all’Arco di Augusto

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel rally della Valle d’Aosta si svolge una sfida tra Elvis Chentre e un altro pilota, con particolare attenzione alla corsa al sesto titolo del primo. La gara si disputa lungo le strade dell’Arco di Augusto e comprende anche la prova notturna Doues-Allein. La competizione vede i due concorrenti affrontare differenti condizioni di guida e terreni.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a fermare Elvis Chentre nella corsa al sesto titolo?. Come influenzerà la guida notturna sulla prova Doues-Allein?. Quali equipaggi locali sfideranno i piloti piemontesi per il podio?. Come cambieranno i piccoli borghi montani durante il weekend di gara?.? In Breve Partenza 9 maggio all'Arco di Augusto con shakedown tra Pollein e Brissogne.. Prova notturna Doues-Allein di 9,75 km sabato pomeriggio ad Aosta.. Domenica 10 maggio prove speciali a Saint-Marcel-Fénis e Saint-Vincent-Emarèse.. Equipaggi locali Porliod-Perrin e Branche-Bionaz sfidano i piloti piemontesi.. Il prossimo 9 maggio, l’Arco di Augusto ad Aosta ospiterà la partenza della 47ª edizione del Rally della Valle d’Aosta, evento inserito nel calendario Coppa Rally di Zona 1 Aci Sport 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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