Rally Valle d’Aosta | sfida tra Chentre e Carmellino all’Arco di Augusto

Nel rally della Valle d’Aosta si svolge una sfida tra Elvis Chentre e un altro pilota, con particolare attenzione alla corsa al sesto titolo del primo. La gara si disputa lungo le strade dell’Arco di Augusto e comprende anche la prova notturna Doues-Allein. La competizione vede i due concorrenti affrontare differenti condizioni di guida e terreni.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a fermare Elvis Chentre nella corsa al sesto titolo?. Come influenzerà la guida notturna sulla prova Doues-Allein?. Quali equipaggi locali sfideranno i piloti piemontesi per il podio?. Come cambieranno i piccoli borghi montani durante il weekend di gara?.? In Breve Partenza 9 maggio all'Arco di Augusto con shakedown tra Pollein e Brissogne.. Prova notturna Doues-Allein di 9,75 km sabato pomeriggio ad Aosta.. Domenica 10 maggio prove speciali a Saint-Marcel-Fénis e Saint-Vincent-Emarèse.. Equipaggi locali Porliod-Perrin e Branche-Bionaz sfidano i piloti piemontesi.. Il prossimo 9 maggio, l’Arco di Augusto ad Aosta ospiterà la partenza della 47ª edizione del Rally della Valle d’Aosta, evento inserito nel calendario Coppa Rally di Zona 1 Aci Sport 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally Valle d’Aosta: sfida tra Chentre e Carmellino all’Arco di Augusto Notizie correlate Rally della Valle d’Aosta: record di iscritti per il 47° appuntamento? Cosa sapere Il 47° Rally della Valle d’Aosta prevede oltre 100 iscritti per il 9-10 maggio. Carburanti e costi edilizi: la Valle d’Aosta sfida i rincariIl Presidente della Regione, Testolin, ha chiarito durante l’ultimo question time in Consiglio Valle le implicazioni finanziarie legate alla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rally Valle d’Aosta 2026; Motori: il Rally Valle d’Aosta torna per la 47ª volta all’insegna della tradizione rivisitata; Rally Valle d’Aosta: il percorso e le prove speciali della 47ª edizione; Rally Valle d’Aosta, la 47ª edizione scalda i motori tra tradizione e grandi aspettative. Rally della Valle d'Aosta, 47/a edizione attesa il 9 e 10 maggioSi disputerà nel fine settimana del 9 e 10 maggio prossimi la 47° edizione del Rally della Valle d'Aosta, secondo appuntamento del calendario Coppa Rally di Zona 1 Aci Sport 2026. (ANSA) ... ansa.it Biella Motor Team, è l’ora del Rally Valle d’AostaLa scuderia Biella Motor Team continua ad essere protagonista nei rally italiani e non solo e si prepara ad affrontare una delle gare più importanti del Nord Ovest, il Rally della Valle d’Aosta valido ... tuttosport.com Si preannuncia un elenco di iscritti da record per l'edizione 2026 del Rally Valle D’Aosta, che torna nel weekend del 9 e 10 maggio con nuove regole e modifiche alla prova storica Doues-Allein. #rally #rallyvalledaosta #aosta #aostasera - facebook.com facebook