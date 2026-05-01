Rally della Valle d’Aosta | record di iscritti per il 47° appuntamento

Il 47° Rally della Valle d’Aosta si svolgerà il 9 e 10 maggio con oltre 100 iscritti confermati. L’organizzazione ha annunciato che Eric Macori mira a superare il record di 170 partecipanti stabilito nell’edizione precedente. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario automobilistico regionale e attira piloti e appassionati da diverse aree. La lista degli iscritti sarà aggiornata nelle settimane che precedono la gara.

? Cosa sapere Il 47° Rally della Valle d’Aosta prevede oltre 100 iscritti per il 9-10 maggio.. Eric Macori punta a superare il record di 170 partecipanti dell'edizione precedente.. Eric Macori punta a superare le 170 iscrizioni del precedente anno durante il 47° Rally della Valle d’Aosta, la cui presentazione ufficiale è avvenuta nella sala conferenze della BCC di Aosta giovedì 30 aprile. L’evento, inserito nel calendario della Coppa Rally di Zona 1 Aci Sport 2026, sta attirando un numero di partecipanti superiore alle aspettative, con oltre 100 iscritti già registrati nonostante la proroga per le adesioni sia stata fissata fino al 4 maggio....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally della Valle d’Aosta: record di iscritti per il 47° appuntamento Notizie correlate Valle d’Aosta: la raccolta differenziata accelera verso il recordLa gestione dei rifiuti in Valle d’Aosta segna un passo avanti con il raggiungimento di una quota di raccolta differenziata pari al 74,9% nel corso... Stefano Poli, il docente della Statale di Milano morto travolto da una valanga in Valle d’AostaMilano, 23 febbraio 2026 – Fatale una valanga caduta in Valle d’Aosta: Stefano Poli, originario di Bergamo e residente a Pozzuolo Martesana, in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rally Valle d’Aosta 2026; Motori: il Rally Valle d’Aosta torna per la 47ª volta all’insegna della tradizione rivisitata; 47° Rally Valle d’Aosta: ecco le prove speciali; Aspettando il Rally della Valle d’Aosta: la Clio Rally3 arriva da Alternativa. Torna il Rally della Valle Intelvi, orari e percorsoGli organizzatori del Rally della Valle Intelvi hanno comunicato programma, cartine e tabelle di marcia dell'evento in programma i prossimi 6 e 7 giugno. espansionetv.it San Marino – Pelliccioni-Ercolani vincono il rally storico della Val d’OrciaSAN MARINO - TOSCANA - Un weekend pazzesco per la Titano Motorsport impegnata lo scorso fine settimana a Radicofani, per il primo appuntamento del ... libertas.sm Epansione TV parla del Rally della Valle Intelvi che tornerà il 6 7 giugno prossimi. https://www.espansionetv.it/2026/04/29/torna-il-rally-della-valle-intelvi-orari-e-percorso Voi siete pronti Noi stiamo scaldando i motori! In tutti i sensi! (foto Valle Intelvi Corse - - facebook.com facebook