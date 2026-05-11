Rally in Valle d’Aosta | i piloti corrono per donare sangue e plasma

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Valle d’Aosta, alcuni piloti di rally hanno partecipato a una gara speciale con l’obiettivo di raccogliere donazioni di sangue e plasma. Durante l’evento, le auto da corsa sono state utilizzate come veicoli di supporto per sensibilizzare il pubblico e promuovere la donazione. I partecipanti hanno trasformato la competizione in un’occasione per sostenere le attività di una onlus che si occupa di raccogliere e distribuire sangue e plasma.

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? Punti chiave Chi sono i piloti che hanno trasformato la gara in missione?. Come hanno usato le auto da corsa per aiutare la Fidas?. Perché il rombo dei motori è diventato un appello alla solidarietà?. Quale impatto concreto ha avuto questa iniziativa sul sistema sanitario locale?.? In Breve Equipaggi Passeri-Curtaz e Graziosi-Bionaz hanno promosso la campagna Fidas durante le prove.. Presidente Rosario Mele ha ringraziato i piloti per la sensibilizzazione sul territorio valdostano.. L'iniziativa ha coinvolto famiglie e giovani spettatori lungo tutti i tracciati del rally.. La sinergia tra sport e Fidas mira a rafforzare il sistema sanitario locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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