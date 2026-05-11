In Valle d’Aosta, alcuni piloti di rally hanno partecipato a una gara speciale con l’obiettivo di raccogliere donazioni di sangue e plasma. Durante l’evento, le auto da corsa sono state utilizzate come veicoli di supporto per sensibilizzare il pubblico e promuovere la donazione. I partecipanti hanno trasformato la competizione in un’occasione per sostenere le attività di una onlus che si occupa di raccogliere e distribuire sangue e plasma.

? Punti chiave Chi sono i piloti che hanno trasformato la gara in missione?. Come hanno usato le auto da corsa per aiutare la Fidas?. Perché il rombo dei motori è diventato un appello alla solidarietà?. Quale impatto concreto ha avuto questa iniziativa sul sistema sanitario locale?.? In Breve Equipaggi Passeri-Curtaz e Graziosi-Bionaz hanno promosso la campagna Fidas durante le prove.. Presidente Rosario Mele ha ringraziato i piloti per la sensibilizzazione sul territorio valdostano.. L'iniziativa ha coinvolto famiglie e giovani spettatori lungo tutti i tracciati del rally.. La sinergia tra sport e Fidas mira a rafforzare il sistema sanitario locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally in Valle d’Aosta: i piloti corrono per donare sangue e plasma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Rally Valle d’Aosta: ecco i comuni coinvolti e le strade chiuse? Cosa scoprirai Quali comuni subiranno i blocchi stradali durante il weekend? A che ora sono previste le finestre di riapertura delle strade? Come...

Rally della Valle d’Aosta: record di iscritti per il 47° appuntamento? Cosa sapere Il 47° Rally della Valle d’Aosta prevede oltre 100 iscritti per il 9-10 maggio.

Argomenti più discussi: Rally Valle d’Aosta: Carmellino batte Chentre e si prende il trono della 47ª edizione; La chiusura delle strade per il 47° Rally Valle d’Aosta; Rally Valle d’Aosta, weekend di motori: tutte le chiusure e le modifiche alla viabilità; Rally Valle d’Aosta 2026.

Sono Ivan Carmellino e Max Minazzi, su Skoda Fabia, i vincitori della 47ª edizione del Rally Valle d’Aosta... x.com

[Spoilers MAIN] Non penso che i Dothraki sotto Drogo e Daenerys senza draghi potrebbero davvero conquistare e mantenere il controllo su Westeros, anche se riuscissero a sconfiggere gli eserciti Westerosi. reddit

Rally, Bici in Città e Wings for Life: eventi e chiusure ad Aosta e dintorniSabato e domenica ad alto tasso sportivo nel capoluogo. Tre manifestazioni di grande respiro con qualche sacrificio per chi si deve spostare ... rainews.it