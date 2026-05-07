Durante il weekend, alcuni comuni della Valle d’Aosta saranno interessati da blocchi stradali a causa del rally in programma. Le strade interessate subiranno chiusure temporanee in specifici orari, con finestre di riapertura previste in determinati momenti della giornata. Le autorità hanno comunicato le variazioni alla circolazione e le fasce orarie in cui si prevedono le restrizioni, invitando gli automobilisti a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

? Cosa scoprirai Quali comuni subiranno i blocchi stradali durante il weekend?. A che ora sono previste le finestre di riapertura delle strade?. Come cambieranno i tempi di percorrenza per i residenti della valle?. Dove si svolgeranno esattamente le prove speciali tra sabato e domenica?.? In Breve Shakedown a Pollein e Brissogne sabato dalle 8.30 alle 13.30.. Riapertura stradale garantita sabato sera tra le 20.15 e le 20.45.. Parco assistenza presso la Telecabina AostaPila con orari di ingresso rigorosi.. Limiti di velocità a 50 kmh con traffico aperto e 80 kmh in prova.. Il Rally Valle d’Aosta trasformerà il volto della regione tra sabato 9 e domenica 10 maggio con una serie di chiusure stradali che interesseranno i comuni di Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fénis, Saint-Vincent ed Emarèse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Valle d’Aosta: ecco i comuni coinvolti e le strade chiuse

Notizie correlate

Rally della Valle d’Aosta: record di iscritti per il 47° appuntamento? Cosa sapere Il 47° Rally della Valle d’Aosta prevede oltre 100 iscritti per il 9-10 maggio.

Rally Valle d’Aosta: sfida tra Chentre e Carmellino all’Arco di Augusto? Cosa scoprirai Chi riuscirà a fermare Elvis Chentre nella corsa al sesto titolo? Come influenzerà la guida notturna sulla prova Doues-Allein? Quali...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Motori: 147 iscritti al 47° Rally Valle d’Aosta, 44 equipaggi tutti valdostani; Tutto è pronto al 47° Rally della Valle d’Aosta, a caccia del record di iscrizioni; Rally Valle d’Aosta 2026; Rally Valle d’Aosta, il 9 e 10 maggio la 47ª edizione.

Rally: Coppa Valtellina e Valle d’Aosta in arrivoDue classiche del rallysmo tricolore sono pronte ad accogliere Rally Sport Evolution, in campo con sette vetture. comunicati-stampa.net

Biella Motor Team pronta per la sfida del Rally Valle d'AostaLa competizione, in programma per il fine settimana del 9-10 maggio e valida per la Coppa Rally di Zona 1, vedrà la scuderia biellese schierare una nutrita e competitiva delegazione composta da sei eq ... tuttosport.com

Rally Valle D’Aosta da record: 143 equipaggi pronti alla sfida sulle strade valdostane Rolling Fast - facebook.com facebook

47° Rally Valle d’Aosta: modifiche alla circolazione x.com