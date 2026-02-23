Codogno uomo muore investito da un treno | traffico feroviario in tilt

Un uomo di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno tra Codogno e Santo Stefano Lodigiano, a causa di un incidente sulla linea ferroviaria. La collisione ha causato l’interruzione totale del traffico ferroviario nella zona, creando disagi importanti per i pendolari. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre i treni sono stati fermati per diverse ore. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza delle misure di sicurezza lungo i binari.

Codogno (Lodi), 23 febbraio 2026 - Un uomo di 44 anni è morto investito da un treno tra Codogno e Santo Stefano Lodigiano. Ancora da stabilire la dinamica potrebbe trattarsi di un infortunio come di un gesto disperato. Sulla dinamica indagano i carabinieri intervenuti insiema a Polizia locale, vigili del fuoco e personale sanitario. Ritardi e cancellazioni. Inevitabili conseguenze sul traffico ferroviario e sui pendolari con la linea bloccata e ritardi sino a un’ora, Coinvolti i convogli della Piacenza - Lodi - Milano; Codogno - Cremona: (Regionale) garantisce il collegamento verso Cremona e Mantova e Pavia - Codogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

