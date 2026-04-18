Travolto da un treno a Cantù | morto ragazzo di 23 anni

Alle prime luci dell’alba del 18 aprile 2026, a Cantù, un giovane di 23 anni è stato investito e ucciso da un treno. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.35 del mattino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Tragedia alle prime luci dell'alba a Cantù: intorno alle 5.35 del 18 aprile 20206 un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno. Poche per ora le informazioni al riguardo. Non si sa se si sia tratto di un incidente o se il giovane abbia compiuto un estremo gesto.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un treno Incidente stradale per Alexander Manninger, morto a 48 anni l'ex portiere della Juventus, travolto da un treno - VIDEOIn Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giovane travolto da un treno ad Altavilla: ritardi e cancellazioni sulla Venezia-Verona; E' morto Alex Manninger: il portiere gentiluomo: travolto da un treno a Salisburgo; Tragedia nei pressi di una stazione a Milano, uomo travolto e ucciso da un treno; E' morto Manninger, l'ex portiere della Juve travolto da un treno. Alex Manninger è morto: l'ex portiere della Juventus travolto da un treno a bordo della sua auto. Aveva 48 anniAlex Manninger, 48enne ex portiere della Nazionale austriaca, è morto in un incidente. La sua auto è stata travolta ad un passaggio a livello senza barriere nei pressi di ... ilgazzettino.it Alex Manninger morto travolto dal treno, riflettori sul semaforo del passaggio a livelloLe indagini sull'incidente in cui è morto l'ex portiere di calcio Alex Manninger si stanno concentrando sul semaforo del passaggio a livello. virgilio.it #incidente sul #lavoro uomo travolto da un macchinario in un #cantiere #IlGiunco - facebook.com facebook Da 3 anni il #Sudan è travolto da una crisi che continua a devastare milioni di vite. Oltre 51mila morti e più di 9 milioni di persone costrette a fuggire. Una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. x.com