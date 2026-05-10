Nella notte tra sabato e domenica, a San Giovanni Bianco, un ragazzo di 15 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la ex Statale 470. L’incidente si è verificato intorno alle 23 e ha causato gravi ferite al giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

San Giovanni Bianco (Bergamo), 10 maggio 2026 – Grave incidente stradale a San Giovanni Bianco. Un ragazzo di 15 anni attorno alle 23 di sabato sera è stato investito da un veicolo mentre attraversava la ex Statale 470, in paese. Il minorenne stava tornando a casa dopo avere trascorso la serata in paese con gli amici quando è stato investito da una vettura. I contorni dell’incidente sono ancora tutti da chiarire. Quello che è certo è che l’urto è stato violento e ha fatto finire lo studente a terra. Ha collezionato traumi e ferite ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza. Le persone presenti hanno immediatamente chiamato il numero unico 112, che sul luogo dei fatti ha inviato i soccorritori del 118.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a San Giovanni Bianco, investito da un’auto sull’ex Statale 470: grave un ragazzo di 15 anni

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