Ragazzino aggredito con 12 coltellate sconto in Appello per la baby gang

In data 6 ottobre 2024, un ragazzino egiziano è stato vittima di un'aggressione a Castel Volturno, precisamente nella zona di Pinetamare, durante la quale è stato ferito con 12 coltellate. I responsabili, coinvolti in una baby gang, sono stati condannati in primo grado, ma le pene sono state ridotte in appello. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio e tra le autorità locali.

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