Ragazzino aggredito con 12 coltellate sconto in Appello per la baby gang
In data 6 ottobre 2024, un ragazzino egiziano è stato vittima di un'aggressione a Castel Volturno, precisamente nella zona di Pinetamare, durante la quale è stato ferito con 12 coltellate. I responsabili, coinvolti in una baby gang, sono stati condannati in primo grado, ma le pene sono state ridotte in appello. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio e tra le autorità locali.
Pene ridotte per i responsabili dell'aggressione ai danni di un ragazzino egiziano avvenuta il 6 ottobre 2024 a Castel Volturno località Pinetamare. L’adolescente venne colpito con 12 coltellate. E’ quanto stabilito dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Penale Minorenni che ha riformato la.🔗 Leggi su Casertanews.it
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