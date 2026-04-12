Nella notte a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito da un gruppo di quattro o cinque persone davanti agli occhi del figlio di 11 anni. Durante l'aggressione, l'uomo è caduto battendo la testa e ha perso la vita. La polizia sta indagando sull'accaduto e sta cercando di identificare i responsabili dell'aggressione. La vittima si trovava in strada quando è stato colpito.

Un uomo è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni. È accaduto a Massa, in piazza Felice Palma, dove il 47enne sarebbe stato assalito da quattro o cinque persone non identificate e sarebbe caduto battendo la testa, finendo in arresto cardiaco. I sanitari giunti sul posto hanno effettuato a lungo manovre rianimatorie, ma alla fine hanno dovuto constatare l'avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Massa e i carabinieri, che hanno avviato le indagini.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, 47enne aggredito e ucciso da una baby gang nella notte davanti al figlio di 11 anni

Massa, 47enne aggredito e ucciso nella notte davanti al figlio di 11 anniUn uomo è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni.

Aggredito in piazza a Massa nella notte, 47enne muore davanti al figlio di 11 anni: indagini in corsoUn uomo di 47 anni è morto davanti al figlio 11enne dopo un'aggressione avvenuta nella notte a Massa, in piazza Felice Palma.