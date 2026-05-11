Raffiche fino a 90 km h sul Lago di Como | scattano tre allerte meteo della protezione civile

Sul Lago di Como sono previste raffiche di vento fino a 90 kmh, portando l’attivazione di tre allerte meteo da parte della Protezione civile. Il vento forte interesserà anche l’area del Comasco, con misure di prevenzione che sono state messe in atto in risposta alle previsioni. Le allerte rimarranno in vigore fino a ulteriori comunicazioni.

Vento forte in arrivo anche sul Comasco, tanto che scatteranno tre allerte meteo della Protezione civile. Dalla mezzanotte di martedì 12 maggio sarà infatti attiva un’allerta arancione per rischio vento forte sulle Prealpi Lariane, insieme a un’allerta gialla per rischio temporali e a un’allerta.🔗 Leggi su Quicomo.it

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