Allerta meteo a Milano in arrivo raffiche di vento fino a 90 km h | le zone a rischio

Un'allerta meteo gialla è stata emessa per Milano e gran parte della Lombardia a partire dalle 6 di martedì 31 marzo. La notifica segnala l'arrivo di raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 90 kmh. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza nelle zone considerate a rischio. Nessuna misura restrittiva è stata ancora adottata.

Dalle 6 di martedì 31 marzo, a Milano e in gran parte della Lombardia entrerà in vigore un’allerta gialla per vento forte. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione ha previsto raffiche che potrebbero raggiungere i 90 chilometri orari. L’allerta resterà valida per l'intera giornata, fino alla mezzanotte. Il Comune di Milano ha attivato il Centro operativo comunale della protezione civile per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi. Le autorità raccomandano di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e vicino a zone alberate. È consigliato evitare anche la permanenza nei pressi di impalcature, dehors e tende da sole. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Allerta meteo a Milano, in arrivo raffiche di vento fino a 90 km/h: le zone a rischio Articoli correlati Maltempo a Milano, allerta meteo arancione per vento forte con raffiche fino a 90 km/h: chiusi i parchiDal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, è scattata un'allerta meteo che diventerà arancione dalle ore 6:00 di domani fino alle 21:00 per vento... Allerta vento con raffiche fino a 90 km/h: clima in netto peggioramentoIl vento torna a farsi sentire con forza sul Trentino e nelle prossime ore è atteso un deciso peggioramento.