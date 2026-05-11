Raffiche di vento fino a 80 km h | chiusi Parco cimiteri e giardini

Per tutta la giornata di martedì 12 maggio, le autorità hanno disposto la chiusura del Parco, dei Giardini Reali, di viale Cavriga, dei due cimiteri e di altri giardini pubblici a Monza. La decisione è stata presa a causa di previsioni meteorologiche che indicano raffiche di vento fino a 80 kmh. La misura è stata comunicata tramite un’ordinanza del sindaco del comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui