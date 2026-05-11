Raffiche di vento fino a 80 km h | chiusi Parco cimiteri e giardini

Da monzatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tutta la giornata di martedì 12 maggio, le autorità hanno disposto la chiusura del Parco, dei Giardini Reali, di viale Cavriga, dei due cimiteri e di altri giardini pubblici a Monza. La decisione è stata presa a causa di previsioni meteorologiche che indicano raffiche di vento fino a 80 kmh. La misura è stata comunicata tramite un’ordinanza del sindaco del comune.

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In arrivo raffiche di vento molto forti. Il sindaco di Monza Paolo Pilotto, attraverso un’ordinanza, dispone per tutta la giornata di martedì 12 maggio la chiusura del Parco, dei Giardini Reali, di viale Cavriga (anche al passaggio veicolare), dei due cimiteri e dei giardini pubblici. “La.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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