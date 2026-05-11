Nella giornata dell’11 maggio 2026, il Golfo spezzino e le Cinque Terre sono stati interessati da raffiche di vento che hanno raggiunto la forza sette. Il vento ha sollevato polvere e foglie, mentre il mare si è mostrato agitato. Le condizioni meteo hanno causato disagi e rallentamenti nelle attività portuali e turistiche della zona. Non sono stati segnalati danni significativi o incidenti legati alle raffiche di vento.

La Spezia 11 maggio 2026 Raffiche di vento a forza sette stanno spettinando il mare del Golfo spezzino e delle Cinque Terre. Come del resto era stato annunciato dalle previsioni. Il mare agitato ha tenuto a distanza i turisti e sconsigliato le uscite in barca ma per fortuna nel pomeriggio, anche nel momento di massima forza, non ha provocato danni e pericoli neppure alle imbarcazioni attraccate ai porticcioli. Apprensione per i gestori degli stabilimenti balneari che si stanno preparando all'ormai imminente avvio della stagione estiva, prevista per il 15 maggio, che temono in un nuovo arrivo sul litorale di legname e altro materiale trasportato dalla forte corrente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffiche di vento a forza sette nello spezzino

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