Nel pomeriggio il cielo sopra i borghi liguri si è mantenuto sereno con temperature intorno ai 25 gradi. Tuttavia, verso sera, è previsto un cambiamento con l'arrivo di un vento che altererà le condizioni atmosferiche. La variazione del clima interesserà principalmente le aree costiere e le zone circostanti, portando un calo delle temperature e una maggiore ventilazione dopo il tramonto.

? Cosa scoprirai Come cambierà il cielo sopra i borghi liguri dopo il tramonto?. Quando arriverà il vento che cambierà il clima della serata?. Cosa accadrà alle temperature stasera con l'arrivo del Libeccio?. Perché il tempo mite di oggi lascerà spazio all'instabilità serale?.? In Breve Massime di 25 gradi e minime intorno ai 15 gradi per sabato 2 maggio.. Vento da nord-est in mattinata che ruota verso sud-ovest nel pomeriggio.. Cieli molto nuvolosi e vento da ovest-nord-ovest previsti verso il tramonto.. Cambiamento meteo influisce sulla socialità all'aperto nei borghi liguri.. Il sole scalda l’intero territorio dello Spezzino in questo sabato 02 maggio 2026, con le temperature che superano i 20 gradi e un cielo prevalentemente sereno durante la mattinata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezzino, sole e 25 gradi: il meteo cambia verso sera con il vento

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