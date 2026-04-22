Lavoro nello Spezzino | 130 nuovi posti tra logistica mare e servizi

Nell’area dello Spezzino sono stati pubblicati nuovi annunci di lavoro dai Centri per l’Impiego di La Spezia e Sarzana. Complessivamente, si tratta di circa 130 posti disponibili, distribuiti tra settori come la logistica, il mare e i servizi. Le offerte riguardano diverse figure professionali e vengono inserite nel contesto delle opportunità di impiego offerte dal tessuto produttivo locale.

I Centri per l’Impiego di La Spezia e Sarzana hanno pubblicato un nuovo elenco di opportunità occupazionali che coinvolge circa 130 posizioni aperte nel tessuto produttivo locale. Le offerte, distribuite tra i vari settori economici del territorio dello Spezzino, spaziano dai mestieri tecnici della tradizione alla logistica moderna, passando per il comparto marittimo e quello dei servizi. Le richieste di personale riflettono una varietà di profili professionali pronti a entrare in organico con diverse tipologie contrattuali. Nel settore manifatturiero e dell’artigianato, le aziende cercano figure specializzate come fabbri e infissisti. Parallelamente, la vocazione marittima della zona trova riscontro nella ricerca di apprendisti marinai, mentre il comparto della logistica e dei trasporti necessita di magazzinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro nello Spezzino: 130 nuovi posti tra logistica, mare e servizi Notizie correlate Leggi anche: Catanzaro Servizi: Salvato il piano industriale, tutelati i posti di lavoro e i servizi essenziali per la città. McDonald’s a Cogozzo: tra nuovi posti di lavoro e parco giochiIl comprensorio Oglio Po accoglie un nuovo punto vendita McDonald’s a Cogozzo, in un progetto di riqualificazione urbana che prevede l’apertura di un... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lavoro, 130 opportunità nello Spezzino: dalle officine ai ristoranti, ecco le figure più richieste; Comiti a Blue Talk: Porto resiliente ma senza infrastrutture rischiamo di perdere occasioni. Indotto lavoratori nautica va supportato con migliori condizioni di lavoro; Formazione nella ristorazione per disoccupati, percorsi gratuiti con Former e progetto Gol. Lavoro, 130 opportunità nello Spezzino: dalle officine ai ristoranti, ecco le figure più richiesteLavoro, 130 opportunità nello Spezzino: dalle officine ai ristoranti, ecco le figure più richieste ... msn.com Alcaro (Iai): la Repubblica islamica non ha subito l’effetto sorpresa, era pronta. “Il carattere del presidente americano complica il lavoro delle diplomazie” Leggi l'articolo #Trump - facebook.com facebook Riccardo, io lavoro in una struttura privata che è convenzionata con il SSN e i pazienti vengono curati come verrebbero curati in un ospedale pubblico, con lo stato che paga alla fine il conto (che in generale è più leggero). Cosa c'è di osceno in tutto questo x.com