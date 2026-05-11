Raffaella Carrà rubati alcuni suoi cimeli | erano in esposizione ad una mostra

A San Benedetto del Tronto, durante la mostra Rumore, sono stati sottratti due cimeli appartenenti a Raffaella Carrà, che erano esposti in questa occasione. Le cinture sono state trafugate e ora è stata avviata un'indagine per ricostruire i dettagli del furto. La scoperta del furto è stata comunicata dalle autorità che stanno monitorando la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A San Benedetto del Tronto, alla mostra Rumore, sono state rubate due cinture appartenenti a Raffaella Carrà: aperta un'indagine In questi giorni si sta tenendo a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, una mostra dedicata aRaffaella Carràdove sono esposti i suoi cimeli. Ma ieri mattina, prima dell’apertura, lo staff si è accorto che all’appello mancavano due cinture che appartenevano alla cantante. C’è stato quindi un furto all’interno della mostra ed adesso è stata aperta un’indagine per cercare di capire chi possa aver sottratto quei preziosi cimeli. La mostra dedicata aRaffaella Carràè ospite alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Raffaella Carrà, rubati alcuni suoi cimeli: erano in esposizione ad una mostra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Raffaella Carrà, colpo grosso alla mostra: rubati i cimeliSan Benedetto (Ascoli Piceno), 11 maggio 2026 – Raffaella Carrà, un pezzo di storia d’Italia e un pezzo di ognuno di noi: la sua morte è stato uno... Leggi anche: Palazzina Azzurra, amara sorpresa. Rubati gli oggetti di scena alla mostra su Raffaella Carrà Argomenti più discussi: Raffaella Carrà, colpo grosso alla mostra: rubati i cimeli; Palazzina Azzurra, amara sorpresa. Rubati gli oggetti di scena alla mostra su Raffaella Carrà; Raffaella Carrà colpo grosso alla mostra | rubati i cimeli; Palazzina Azzurra amara sorpresa Rubati gli oggetti di scena alla mostra su Raffaella Carrà.