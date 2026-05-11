Palazzina Azzurra amara sorpresa Rubati gli oggetti di scena alla mostra su Raffaella Carrà

Rubati gli oggetti di scena di Raffaella Carrà. Ladri alla Palazzina Azzurra. Due cinture di Swarovski sono state trafugate dalla mostra "Rumore", allestita a San Benedetto del Tronto con gli abiti e gli accessori di scena della showgirl. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri. Le due cinture cingevano altrettanti abiti esposti all’interno del percorso dedicato a Raffaella Carrà. La vicenda è stata denunciata ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Secondo quanto emerso, non ci sarebbero segni di effrazione. Proprio questo elemento porta gli organizzatori a ritenere verosimile che il furto sia stato compiuto durante l’orario di apertura al pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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