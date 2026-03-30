Colpo grosso nel Parmense | rubati capolavori di Renoir Cézanne e Matisse

Tre dipinti di enorme valore sono stati rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione "Magnani Rocca" di Traversetolo, nel Parmense. Il furto riguarda il dipinto "Les Poissons" di Pierre-Auguste Renoir, la "Natura morta con ciliegie" di Paul Cézanne, dipinta nel 1890 e "Odalisca sulla terrazza", acquatinta su carta del 1922 di Henri Matisse. I ladri si sono introdotti nella struttura forzando il portone d'ingresso. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Parma unitamente al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale., I ladri avrebbero agito "con una tempistica inferiore ai tre minuti in modo non estemporaneo, bensì nell'ambito di un contesto strutturato e organizzato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Colpo grosso da milioni di euro: rubati capolavori di Renoir, Matisse e Cezanne

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