Annalisa torna in musica con il singolo Canzone Estiva, attirando l’attenzione non solo per la sua nuova uscita, ma anche per le reazioni che ha suscitato. Durante questa fase, ha ricevuto critiche da parte di alcuni preti, che l’hanno accusata di blasfemia. Inoltre, sono emerse accuse di aver copiato Raffaella Carrà, scatenando un acceso dibattito tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il ritorno sulle scene di Annalisa con il singolo Canzone Estiva non è passato inosservato, ma oltre al successo iniziale ha acceso anche un acceso dibattito. Il nuovo progetto ha infatti sollevato critiche e polemiche, tra accuse legate ai contenuti del videoclip e paragoni con icone del passato. Una situazione che ha rapidamente diviso pubblico e opinione, riportando la cantante al centro dell’attenzione non solo per la musica, ma anche per le discussioni che ne sono scaturite. View this post on Instagram Annalisa non piace ad alcuni preti: l’accusa? Quella di essere blasfema!. Le critiche più forti sono arrivate da ambienti cattolici, dove alcuni hanno giudicato provocatorio il videoclip del brano, in cui la cantante appare anche con abiti ispirati a una suora. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Annalisa in mezzo alla bufera, attacchi gravi da parte dei preti: «Blasfema!», poi l’accusa di copiare Raffaella Carrà

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