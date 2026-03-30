Raddoppio Telesina il sindaco Coletta Paupisi | Opera strategica già attivati per la viabilità alternativa

Il sindaco di Paupisi ha dichiarato che il progetto di raddoppio della strada Telesina rappresenta un intervento di rilievo per la viabilità locale. Ha comunicato che le autorità hanno già attivato percorsi alternativi per gestire il traffico durante i lavori. La comunicazione riguarda l’avvio di procedure e interventi necessari per l’ampliamento della strada, senza specificare ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, interviene in merito agli sviluppi relativi al raddoppio della Strada Statale Telesina: “Accogliamo con grande favore le notizie che arrivano sul raddoppio della Telesina, un’opera attesa da anni e fondamentale per il futuro del nostro territorio. La proroga della dichiarazione di pubblica utilità e l’accelerazione delle procedure per gli espropri rappresentano segnali concreti: finalmente si va nella direzione giusta, con la prospettiva dell’apertura dei cantieri già nei prossimi mesi”. Così il primo cittadino Salvatore Coletta che aggiunge: “Per una comunità come Paupisi, questo intervento non è solo un’infrastruttura, ma una vera occasione di crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raddoppio Telesina, il sindaco Coletta (Paupisi): “Opera strategica, già attivati per la viabilità alternativa” Articoli correlati Elmetto in testa e piedi sull'asfalto, Lagalla sale sul Ponte Corleone: "Raddoppio opera strategica, ecco i tempi"Un sopralluogo sul posto, là dove c'è il cantiere del Ponte Corleone e sono iniziati i lavori per il raddoppio in direzione Catania. Terza corsia A1, il Sindaco di Foiano Franci: “Opera strategica per la Valdichiana e per tutta la Toscana del sud”Arezzo, 6 marzo 2026 – Terza corsia A1, il Sindaco di Foiano Franci: “Opera strategica per la Valdichiana e per tutta la Toscana del sud”. Una selezione di notizie su Raddoppio Telesina Temi più discussi: Raddoppio Telesina, si accelera per gli espropri; Paupisi, Forza Italia: Provinciale 107, bene sindaco Coletta: non è più tempo di rinvii; Dmo, il Sannio Matesino fa il pieno di adesioni; Airola – Domani l’incontro pubblico sul Piano urbanistico. Raddoppio Telesina opera strategica, già attivati per viabilità alternativaIl sindaco di Paupisi, Coletta in merito agli sviluppi relativi all'avvio dei lavori ... msn.com Raddoppio Telesina, si accelera per gli espropriUna proroga, e una sollecitazione agli enti locali. Sono gli elementi di novità che accompagnano la procedura verso i lavori di raddoppio della Strada Statale 372 ‘Telesina’. E’ scattata la proroga de ... ilsannioquotidiano.it “Sia la Sp107 che la Sp108, con l’imminente avvio dei lavori di raddoppio della Strada statale 372 Telesina, sono destinate a diventare ancora più trafficate. Proprio per questo motivo, la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta e non può esser - facebook.com facebook