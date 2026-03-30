Raddoppio Telesina il sindaco Salvatore Coletta | Opera strategica già attivati per la viabilità alternativa

Il sindaco ha annunciato che i lavori di raddoppio della strada Telesina sono stati avviati, definendoli un intervento importante per migliorare la viabilità e la sicurezza nella zona. Ha anche riferito che sono state messe in atto soluzioni alternative per garantire il traffico durante le fasi di realizzazione dell’opera. La nuova infrastruttura interessa il territorio e coinvolge diverse comunità locali.

Paupisi: il sindaco Coletta accoglie con entusiasmo il raddoppio della Telesina, tra sicurezza e sviluppo del territorio. Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, interviene in merito agli sviluppi relativi al raddoppio della Strada Statale Telesina: “Accogliamo con grande favore le notizie che arrivano sul raddoppio della Telesina, un’opera attesa da anni e fondamentale per il futuro del nostro territorio. La proroga della dichiarazione di pubblica utilità e l’accelerazione delle procedure per gli espropri rappresentano segnali concreti: finalmente si va nella direzione giusta, con la prospettiva dell’apertura dei cantieri già nei prossimi mesi”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Raddoppio Telesina, il sindaco Salvatore Coletta: “Opera strategica, già attivati per la viabilità alternativa” Articoli correlati Raddoppio Telesina, il sindaco Coletta (Paupisi): “Opera strategica, già attivati per la viabilità alternativa”Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, interviene in merito agli sviluppi relativi al raddoppio della Strada Statale... Elmetto in testa e piedi sull'asfalto, Lagalla sale sul Ponte Corleone: "Raddoppio opera strategica, ecco i tempi"Un sopralluogo sul posto, là dove c'è il cantiere del Ponte Corleone e sono iniziati i lavori per il raddoppio in direzione Catania. Una raccolta di contenuti su Raddoppio Telesina Temi più discussi: Raddoppio Telesina, il sindaco di Paupisi Salvatore Coletta: Opera strategica, già attivati per la viabilità alternativa; Raddoppio Telesina, si accelera per gli espropri; Paupisi, Forza Italia: Provinciale 107, bene sindaco Coletta: non è più tempo di rinvii; Dmo, il Sannio Matesino fa il pieno di adesioni. Raddoppio Telesina opera strategica, già attivati per viabilità alternativaIl sindaco di Paupisi, Coletta in merito agli sviluppi relativi all'avvio dei lavori ... msn.com Raddoppio Telesina, si accelera per gli espropriUna proroga, e una sollecitazione agli enti locali. Sono gli elementi di novità che accompagnano la procedura verso i lavori di raddoppio della Strada Statale 372 ‘Telesina’. E’ scattata la proroga de ... ilsannioquotidiano.it “Sia la Sp107 che la Sp108, con l’imminente avvio dei lavori di raddoppio della Strada statale 372 Telesina, sono destinate a diventare ancora più trafficate. Proprio per questo motivo, la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta e non può esser - facebook.com facebook