Raddoppio della Roma nord il cantiere procede spedito | Verso un collegamento efficiente con Viterbo

I lavori per il raddoppio della Roma nord continuano senza sosta, con il cantiere che si muove rapidamente nel tratto di Morlupo. Recentemente sono stati conclusi gli interventi di rimozione delle rotaie e di smantellamento del ballast, lo strato di pietrisco sotto le rotaie. L’opera, realizzata da Astral in collaborazione con la Regione Lazio, mira a migliorare il collegamento con Viterbo.

Ammodernamento e potenziamento della Roma nord, proseguono i lavori Astral, in collaborazione con la Regione Lazio, nel tratto di Morlupo dove sono stati completati gli interventi di rimozione delle rotaie e di smantellamento del ballast, vale a dire lo strato di pietrisco su cui poggiano le.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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