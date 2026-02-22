Strade vivibili procede spedito con le asfaltature

Il progetto “Strade vivibili” avanza rapidamente grazie ai lavori di asfaltatura avviati dall’amministrazione Del Chiaro, che mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità delle vie cittadine. In poco tempo, sono stati completati diversi interventi di rinnovo del manto stradale, mentre altri sono ancora in fase di realizzazione. La strategia si concentra su interventi concreti per rendere le strade più accessibili e sicure per tutti. La prossima fase prevede ulteriori lavori nelle zone più critiche.

Tra passato e futuro. Tra opere realizzate e quelle ancora da completare. Positivo il report del progetto Strade Vivibili realizzato nel primo anno e mezzo di mandato dell'amministrazione Del Chiaro con l'obiettivo di riqualificare le strade del territorio per renderle meglio percorribili, più sicure e più e a misura d'uomo. Circa una ventina le viabilità di tutte le varie aree del territorio che sono state interessate in vari tratti da nuove asfaltature con un investimento comunale che supera il milione di euro. L'elenco delle strade asfaltate: zona nord: via San Cristoforo- Lammari; Via di Pelago, via Paolinelli (tratto iniziale) - Marlia; via del Gomberaio-Camigliano; via di Valli-Sant'Andrea in Caprile; via delle Vitialle - San Gennaro; zona centro: incrocio con via della Libertà, Via Romana nei pressi della Misericordia, via Don Aldo Mei, via dei Colombini, via dei Pieraccini, via dei Marchi, via Guido Rossa – Capannori; via di Carraia- Carraia; via dei Franceschi-Parezzana; zona sud: via dei Sodini - Massa Macinaia; via di San Ginese- San Ginese; via delle Querce - San Leonardo in Treponzio; via Don Aldo Mei - Ruota, via di Tiglio-Pieve di Compito.