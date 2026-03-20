La scuola Manzoni di Cernusco sta subendo un restyling rapido e completo. All’interno, 550 studenti frequentano regolarmente le lezioni, mentre all’esterno gli operai lavorano per rinnovare gli ambienti. I lavori riguardano l’intera struttura dell’edificio più antico della città, con interventi che coinvolgono diverse parti dell’edificio per aggiornare gli spazi alle esigenze moderne.

Viaggio nel cantiere della scuola più vecchia della città. All’interno, 550 bambini fanno lezione, fuori gli operai sono al lavoro, il restyling dell’elementare di via Manzoni a Cernusco spacca il minuto. Procede tutto secondo programma per l’intervento da 1,3 milioni finanziato per dare alla primaria tetto e facciate nuove. Nei giorni scorsi, il sopralluogo della sindaca Paola Colombo per toccare con mano i lavori si è concluso con i complimenti alla ditta agli uffici che vigilano sull’opera. La riqualificazione dell’istituto con più di 90 anni di vita era fra gli interventi più attesi in città, inserito da tempo in un’ampia tranche di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scuola Manzoni si rifà il look. Il restyling procede spedito : "Ambienti al passo coi tempi"

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