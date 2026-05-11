Race for the Cure Roma si tinge di rosa | 120mila donatori

Roma ha ospitato la 27ª edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione dedicata alla lotta contro il tumore del seno. La corsa ha visto la partecipazione di circa 200.000 persone, con un record di 120.000 donatori che hanno contribuito alla raccolta fondi per la ricerca. L'evento si è svolto il 11 maggio 2026 e ha coinvolto cittadini, volontari e sostenitori in una giornata all'insegna della solidarietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 11 maggio 2026 – Duecentomila persone hanno preso parte alla 27esima edizione della Race for the cure, la più grande manifestazione al mondo a sostegno della ricerca sul tumore del seno che quest’anno ha raggiunto il record di 120mila donatori. Alla partenza della gara i saluti del sindaco Roberto Gualtieri, del Prof. Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia, della Prof.ssa Alba Di Leone, Presidente di Komen Italia e della vice presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. Presente anche Laura Mattarella in veste di presidente del comitato d’onore della Race for the cure. Madrine della manifestazione Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Race for the Cure, Roma si tinge di rosaAGI - Una meravigliosa marea umana di circa 200mila persone ha invaso questa mattina il cuore di Roma per la 27esima edizione della Race for the... Race for the Cure, Roma si tinge di rosa [VIDEO]AGI - Una meravigliosa marea umana di circa 200mila persone ha invaso questa mattina il cuore di Roma per la 27esima edizione della Race for the... Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | In 200mila alla Race for the Cure; 27ª Race for the Cure, anche la Federbasket al Villaggio della Salute al Circo Massimo; Race for the cure 2026, a Roma un'onda rosa di 200mila persone nonostante la pioggia; Race for the Cure 2026: a Roma l'evento per la prevenzione. Segui la diretta. #GarantePrivacy Come è possibile far valere il diritto all'oblio oncologico? Ne abbiamo parlato lo scorso 9 maggio in una conferenza nell'ambito della #Race for the cure @komenitalia Guarda la registrazione su YouTube ?? youtube.com/watch?v=msDVS2 x.com Recensione del brano di Pitchfork: Lady Gaga / Doechii - Runway reddit Record per la ‘Race for the cure 2026’, a Roma oltre 200mila presenzeROMA – La 27esima edizione della Race for the Cure di Roma batte un nuovo record con oltre 200.000 presenze, colorando di rosa il cuore della Capitale e confermandosi la più grande manifestazione al m ... dire.it