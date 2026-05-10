Questa mattina nel centro di Roma si è svolta la 27esima edizione della Race for the Cure, una manifestazione dedicata alla lotta ai tumori del seno. Circa 200 mila persone si sono radunate per partecipare all’evento, che rappresenta la più grande manifestazione al mondo di questo tipo. La città si è tinta di rosa, con i partecipanti che hanno attraversato le strade principali della capitale.

AGI - Una meravigliosa marea umana di circa 200mila persone ha invaso questa mattina il cuore di Roma per la 27esima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Partita da piazza della Bocca della Verità, la maratona ha segnato un traguardo storico. "Quest'anno abbiamo raggiunto il record di 120mila donatori ", ha annunciato con orgoglio Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia. Alla partenza, insieme a una folla di donne in rosa, autorità e famiglie, era presente anche Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica Italiana, in veste di presidente del comitato d'onore. La prevenzione come pilastro del welfare.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Race for the Cure, Roma si tinge di rosa

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