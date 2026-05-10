Questa mattina a Roma si è svolta la 27esima edizione della Race for the Cure, con una partecipazione stimata di circa 200.000 persone. La manifestazione, dedicata alla lotta ai tumori del seno, ha coinvolto una grande folla che ha invaso il centro della città, creando un’onda di persone vestite di rosa. La corsa si è svolta lungo le strade principali di Roma, attirando individui di tutte le età.

AGI - Una meravigliosa marea umana di circa 200mila persone ha invaso questa mattina il cuore di Roma per la 27esima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Partita da piazza della Bocca della Verità, la maratona ha segnato un traguardo storico. "Quest'anno abbiamo raggiunto il record di 120mila donatori ", ha annunciato con orgoglio Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia. Alla partenza, insieme a una folla di donne in rosa, autorità e famiglie, era presente anche Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica Italiana, in veste di presidente del comitato d'onore.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Race for the Cure, Roma si tinge di rosa [VIDEO]

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