Racconti aneddoti e imitazioni | Antonio Panzica in scena al Sant' Eugenio con Only panz

Al teatro Sant'Eugenio di Palermo prosegue la stagione Una poltrona per divertirsi con "Only panz", di e con Antonio Panzica, in scena sabato 16, alle ore 21, e domenica 17 maggio alle 17.45.Chi è questo Panzica? Un intrattenitore? Un attore? Un medico? Tutte e tre le cose insieme, o nulla di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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