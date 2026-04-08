' ' Il punto G' ' | al Sant' Eugenio in scena lo spettacolo con Pizzuto Fiore e Lupetto
Al teatro Sant’Eugenio prosegue la stagione 2025-2026 con uno spettacolo intitolato “Il punto G”, che si terrà nei fine settimana di aprile. Lo spettacolo sarà rappresentato sabato 11 e domenica 12, con repliche anche il 18 e 19 aprile. Le rappresentazioni sono previste alle ore 21 il sabato e alle 17 la domenica. Tra gli attori sul palco ci sono Pizzuto, Fiore e Lupetto.
Al teatro Sant’Eugenio prosegue la Stagione 2025-2026 con uno spettacolo tutto da ridere dal titolo “Il punto G”, che andrà in scena sabato 11 e domenica 12 aprile, e poi, sabato 18 e domenica 19 aprile, con inizio, il sabato alle ore 21, mentre, la domenica alle ore 17.45.Scritto da Ernesto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Al Sant'Eugenio in scena "La maledizione del Conte": la compagnia Trio & Ritrio sul palco con Valentino Pizzuto"Una poltrona per divertirsi", la stagione del teatro Sant'Eugenio, prosegue con una divertentissima commedia che vedrà protagonista la Compagnia...
"La Giara'' di Pirandello in scena al Sant'Eugenio: alla regia Marco PupellaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Al teatro...