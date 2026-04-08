' ' Il punto G' ' | al Sant' Eugenio in scena lo spettacolo con Pizzuto Fiore e Lupetto

Al teatro Sant’Eugenio prosegue la stagione 2025-2026 con uno spettacolo intitolato “Il punto G”, che si terrà nei fine settimana di aprile. Lo spettacolo sarà rappresentato sabato 11 e domenica 12, con repliche anche il 18 e 19 aprile. Le rappresentazioni sono previste alle ore 21 il sabato e alle 17 la domenica. Tra gli attori sul palco ci sono Pizzuto, Fiore e Lupetto.