Venerdì contemporaneo al Sant' Eugenio in scena ' ' Porta chiusa' '
Venerdì sera nel ridotto del teatro Sant'Eugenio di Palermo si tiene uno spettacolo inserito nella rassegna Venerdì contemporaneo 2026, diretta da Marco Pupella. La rappresentazione, intitolata
Prosegue, nel ridotto del teatro Sant'Eugenio di piazza Europa 3941 a Palermo, la rassegna Venerdì contemporaneo 2026 con la direzione artistica di Marco Pupella: in scena giovedì 16 e venerdì 17 aprile, alle ore 21, "Porta chiusa" di J. Paul Sartre per la regia di Francesco Grisafi, sul palco.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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