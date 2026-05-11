Raccontando il viaggio anche il jazz ‘vola’

Durante un viaggio, il jazz si esprime attraverso le note di una pianista, che con la sua musica racconta esperienze di conoscenza e ritorno. La musica diventa un modo per esplorare ricordi e cercare un senso nelle emozioni vissute. La pianista Gloria condivide il suo percorso tra suoni e ricordi, offrendo un’immagine di come il jazz possa accompagnare momenti di scoperta personale e di riflessione.

Ogni viaggio è conoscenza, ritorno, ricerca di senso: ce lo racconteranno la pianista Gloria Campaner (nella foto) e l’attrice Valeria Solarino accompagnandoci " Oltre le colonne d’Ercole ", un percorso narrativo e musicale da Chopin a Stevenson, venerdì 15 al teatro Comunale di Modena per il festival " L’Altro Suono ". Al Michelangelo, giovedì 14 il sound dei 4Jazz, con il sax di Claudio Messori, incontrerà la danza aerea della compagnia Soleil, poi venerdì 15 sarà la volta di "Broadway Express 2", una compilation di classici del musical. All’Hangar Rosso Tiepido, sabato 16 (con gli Amici della musica) le percussioni di Simone Beneventi e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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