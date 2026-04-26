Un’astronave costruita con i mattoncini LEGO ha raggiunto quasi lo spazio in un esperimento che combina tecnologia e creatività. L’evento ha coinvolto anche la presenza di un attore noto per il suo ruolo in un film spaziale, aggiungendo un tocco di cinema all’impresa. Non si tratta di una finzione, ma di un progetto reale che ha visto coinvolti vari strumenti e competenze per portare un oggetto giocattolo in orbita.

Un’ astronave costruita con i mattoncini LEGO è davvero arrivata quasi nello spazio e non è fantascienza, ma un esperimento reale che ha unito tecnologia, cinema e creatività. Il piccolo modello ha raggiunto la stratosfera, superando i 35.000 metri di altitudine, per poi tornare a terra senza danni. Il viaggio, documentato con telecamere, ha mostrato immagini spettacolari della curvatura terrestre. Dietro il progetto c’è anche un legame con il cinema, in particolare con un film interpretato da Ryan Gosling. Il progetto nasce dalla collaborazione tra LEGO Group, Sony Pictures e l’agenzia aerospaziale Sent Into Space. L’obiettivo era lanciare un modello LEGO ispirato al film Project Hail Mary (in italiano “L’ultima missione”) nella stratosfera, raggiungendo un’altitudine mai toccata prima da un set di questo tipo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un’astronave LEGO vola nello spazio: il finale del viaggio è incredibile (c’è anche Ryan Gosling)

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