Studio Aperto vola raccontando la vita dei militari

Studio Aperto dedica un approfondimento ai militari, mostrando aspetti della loro quotidianità e attività. La trasmissione offre immagini e interviste che illustrano il lavoro e le esperienze di chi indossa uniformi, portando gli spettatori dentro il mondo delle forze armate. La puntata si concentra su scene di servizio e momenti di vita condivisi dai militari. La rubrica

CHI SALE ( Studio Aperto Mag ) Piazzare alle 19 uno speciale sull'Accademia Militare di Modena e sulla formazione di ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri non è una scelta scontata, soprattutto di questi tempi, in cui l'antimilitarismo più ideologizzato domina una certa cultura mainstream, e in uno spazio come quello del "Mag" di Studio Aperto, visto da un pubblico mediamente più fresco. Eppure la scommessa ha premiato: curato da Alessandro Tallarida, il blocco del magazine della testata diretta da Andrea Pucci ha registrato una media di quasi 500mila spettatori con share vicino al 4% e picchi del 5% nel preserale di Italia 1.