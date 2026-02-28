Milan chi affiancherà Modric e Rabiot contro la Cremonese? Allegri valuta le tre soluzioni

Mancano meno di 24 ore al calcio d'inizio di Milan-Cremonese, e l'allenatore del Milan sta valutando chi affiancare a Modric e Rabiot a centrocampo. Sono state prese in considerazione tre diverse soluzioni, ma ancora non è stata ufficializzata la formazione. La decisione finale dipenderà dall’allenatore e dalle ultime valutazioni sullo stato dei giocatori.

L'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola presenta un'analisi sulle possibili scelte di Allegri in vista del match contro la Cremonese. Il Milan dovrà fare a meno di Loftus-Cheek, operato dopo il brutto scontro con Corvi contro il Parma, ma chi sarà a sostituire l'inglese è ancora un'incognita. Samuele Ricci, Ardon Jashari e Youssouf Fofana sono stati provati nel corso degli ultimi allenamenti: tre soluzioni diverse per tre interpreti diversi del ruolo. L'italiano ha dimostrato di poter essere una buona spalla per Modric, lo svizzero è quello che è apparso più in ritmo, mentre il francese è in calo rispetto alla prima parte di stagione.