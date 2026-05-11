La procura generale di Milano sta valutando la possibilità di rivedere il caso di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. Oltre a questa ipotesi, si discute anche del possibile rinvio a giudizio di un altro imputato, Andrea Sempio. La vicenda riguarda il delitto avvenuto a Garlasco e coinvolge diversi aspetti giudiziari ancora da definire.

Nella vicenda del delitto di Garlasco non c’è solamente il possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio ma anche la possibilità di riabilitare Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo la procura di Pavia, infatti, il fidanzato della vittima non sarebbe mai stato sulla scena del crimine se non nelle vesti dello scopritore dell’omicidio, confermando la sua versione e ribaltando la condanna che lo vede autore materiale dell’assassinio. La procura di Pavia ha già consegnato gli atti alla Procura Generale di Milano per avanzare la proposta di revisione del processo ma non sarà un iter né semplice e né veloce, come hanno sottolineato sia gli avvocati di Stati che la stessa procuratrice generale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Questione complicata”. La procura generale di Milano ora studia l'eventuale revisione per Stasi

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