Caso Garlasco a breve informazione Pavia a pg Milano per eventuale revisione processo Stasi

Nelle prossime settimane, la Procura di Pavia invierà alla Procura generale di Milano un’informazione riguardante una nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. La procura di Pavia, diretta dal procuratore Fabio Napoleone, ha come unico indagato Andrea Sempio. L’obiettivo è valutare un’eventuale revisione del processo in corso.

(Adnkronos) – Nelle prossime settimane la Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, trasmetterà alla Procura generale di Milano un’informazione sulla nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, che vede come unico indagato Andrea Sempio. La procura generale, guidata dalla pg Francesca Nanni, potrebbe a quel punto valutare se. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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