Caso Garlasco a breve informazione Pavia a pg Milano per eventuale revisione processo Stasi

Da webmagazine24.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime settimane, la Procura di Pavia invierà alla Procura generale di Milano un’informazione riguardante una nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. La procura di Pavia, diretta dal procuratore Fabio Napoleone, ha come unico indagato Andrea Sempio. L’obiettivo è valutare un’eventuale revisione del processo in corso.

(Adnkronos) – Nelle prossime settimane la Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, trasmetterà alla Procura generale di Milano un’informazione sulla nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, che vede come unico indagato Andrea Sempio. La procura generale, guidata dalla pg Francesca Nanni, potrebbe a quel punto valutare se. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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